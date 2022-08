Pentathlon moderno | a Lignano terzo test quinta disciplina nei Mondiali Giovanili

Leggi su sportface

(Di martedì 30 agosto 2022) Ancora pochi giorni e prenderanno il via iU19 e U17 di, in programma dal all’11 settembre aSabbiadoro. La rassegna internazionale che andrà in scena negli impianti “Bella Italia EFA Village” è importante non solo per la portata dell’evento, con più di 250 atleti provenienti da 33 Paesi, ma anche perché l’Uipm ha scelto le sabbie italiane come sede del, dopo quelli di Ankara (Turchia) e Manila (Filippine), per lanuova, il salto a ostacoli, candidata a sostituire l’equitazione dopo Parigi 2024. Un evento speciale, in cui i partecipanti aisaranno affiancati dagli atleti della World Obstacle, che prima si esibiranno in una ...