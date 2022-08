Pensioni | operativo il PEPP | ecco cos’è e come funziona

(Di martedì 30 agosto 2022) Dal 23 agosto èanche in Italia il(Pan-European Personal Pension Product), cioè il Piano di Previdenza complementare con piena portabilità in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il nuovo prodotto è stato istituito dal decreto legislativo n. 114/2022, quello che ha recepito la Direttiva UE del 2019 che ha istituito il Regolamento europeo sull’accesso ai. Il Piano prevede l’adesione e la contribuzione volontaria e si configura dunqueun nuovo strumento di pensione integrativa. L’obiettivo dell’introduzione delè infatti quello di consentire ai cittadini europei di accedere a un nuovo prodottostico. Le novità Il nuovo prodotto, rispetto alle caratteristiche comuni alle altre tipologie di analoghe di cui al dlgs n. 252/2005, ha il vantaggio di poter ...

