Pensioni anticipate 2023, cosa vogliono i lavoratori? Le richieste al futuro Governo (Di martedì 30 agosto 2022) In molti sul sito ci stanno scrivendo per esprimere le proprie considerazioni relativamente alla tanto dibattuta riforma Pensioni, ormai sui portali e sulle maggiori testate giornalistiche non si parla d’altro, i programmi elettorali anche realtivamente al capitolo Pensioni sono noti, tanti stanno proponendo la quota 41, come cavallo di battaglia. Ma cosa vogliono realmente i cittadini, futuri pensionandi, ai quali mancano pochi anni per raggiungere la pensione? Il sito nella sezione ‘commenti’ ha questo scopo primario cercare di raccogliere le istanze dei lavoratori, ed é per questo che oggi abbiamo deciso di dare voce ad alcuni di loro, cercando di fare emergere i desiderata dei nostri lettori, quel che sommariamente appare é: poca fiducia nei partiti, il timore é che siano solo chiacchiere pre ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 30 agosto 2022) In molti sul sito ci stanno scrivendo per esprimere le proprie considerazioni relativamente alla tanto dibattuta riforma, ormai sui portali e sulle maggiori testate giornalistiche non si parla d’altro, i programmi elettorali anche realtivamente al capitolosono noti, tanti stanno proponendo la quota 41, come cavallo di battaglia. Marealmente i cittadini, futuri pensionandi, ai quali mancano pochi anni per raggiungere la pensione? Il sito nella sezione ‘commenti’ ha questo scopo primario cercare di raccogliere le istanze dei, ed é per questo che oggi abbiamo deciso di dare voce ad alcuni di loro, cercando di fare emergere i desiderata dei nostri lettori, quel che sommariamente appare é: poca fiducia nei partiti, il timore é che siano solo chiacchiere pre ...

albardagianni : @GiorgiaMeloni Tanta gente che bello, questa è la democrazia gente che vota, ma che non distingue un carciofo da un… - giumonaci : @straccia91 @bravimabasta Flat tax, pensioni anticipate, dio patria e famiglia… Proprio dei bei progetti per il Paese, sì - salvatoremero12 : @drewviola @GiuseppeConteIT Calenda e Renzi, basta con il bipopulismo, dobbiamo diventare un paese serio, quindi la… - salvatoremero12 : @Filippo_Rossi @CarloCalenda Calenda e Renzi, basta con il bipopulismo, dobbiamo diventare un paese serio, quindi l… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -