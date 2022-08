Pellegrinaggio a Lourdes, il “flop” della diocesi del Papa: solo 300 i fedeli arrivati da Roma (Di martedì 30 agosto 2022) flop del Pellegrinaggio della diocesi del Papa a Lourdes. Stando alle cifre ufficiali, infatti, sono soltanto 300 i fedeli Romani presenti nella cittadina mariana, dal 27 al 31 agosto, accompagnati da 15 sacerdoti e da sei vescovi ausiliari di cui uno appena andato in pensione (Baldassarre Reina, Riccardo Lamba, Daniele Salera, Dario Gervasi, Paolo Ricciardi e Guerino Di Tora), ovvero un presule ogni 50 pellegrini. Assente il cardinale vicario Angelo De Donatis impegnato in Vaticano al concistoro convocato da Papa Francesco dal 27 al 30 agosto. Numeri abbastanza ridimensionati, se si considera che la diocesi di Roma ha una popolazione di 3 milioni e 180mila abitanti di cui i cattolici sono 2 milioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)deldel. Stando alle cifre ufficiali, infatti, sono soltanto 300 ini presenti nella cittadina mariana, dal 27 al 31 agosto, accompagnati da 15 sacerdoti e da sei vescovi ausiliari di cui uno appena andato in pensione (Baldassarre Reina, Riccardo Lamba, Daniele Salera, Dario Gervasi, Paolo Ricciardi e Guerino Di Tora), ovvero un presule ogni 50 pellegrini. Assente il cardinale vicario Angelo De Donatis impegnato in Vaticano al concistoro convocato daFrancesco dal 27 al 30 agosto. Numeri abbastanza ridimensionati, se si considera che ladiha una popolazione di 3 milioni e 180mila abitanti di cui i cattolici sono 2 milioni e ...

