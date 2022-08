Pavel Nedved | quello che nessuno dice | cosa rivela davvero questa foto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022)ha il diritto di giudicare la vita privata di un'altra persona e, qui, ha intenzione di farlo: il gossip non è argomento di queste pagine, per fortuna. Ma i video circolati in rete riguardanti- l'uno in cui barcolla per strada, l'altro in cui balla con tre donne e ne palpeggia una, amica della sua nuova compagna Lucie Anovcinova, fantina 25enne giunta a Torino in visita dalla Repubblica Ceca - ricordano quanta attenzione debbano avere i personaggi pubblici nei loro atteggiamenti privati, se questi ultimi avvengono alla luce del sole. Non c'è nulla di scandaloso ma possono essere di difficile gestione gli effetti collaterali sulla Juventus, nella misura in cui l'immagine e l'idea che ne consegue, oggi, conta spesso più della sostanza. Possono esserci problemi di relazione sia all'esterno, ...