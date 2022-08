Parla Meghan Markle | la vita con Harry e i figli in California | la frattura con il principe Carlo e… nuove frecciate alla royal family

Leggi su amica

(Di martedì 30 agosto 2022) Ecco! La duchessa di Sussex concede la sua prima intervista in solitaria. A The Cut, magazine del New York Media Network, la moglie did’Inghilterradella nuovaa Montecito, della sua voglia di essere una mamma normale piuttosto che unainseguita da paparazzi, di come lei e il marito stanno crescendo iArchie Harrison, 3 anni, e Lilibet Diana, 1. Un’intervista per promuovere l’uscita del suo podcast, Archetypes (disponibile su Spotify) e che, tra le righe, non risparmia nuovi attacchi