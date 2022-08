PARAMOUNT + ARRIVA IN ITALIA, DAL 15 SETTEMBRE LA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING DEL COLOSSO AMERICANO (Di martedì 30 agosto 2022) I più informati lo sanno da mesi, per chi invece ancora non lo sapesse dal 15 SETTEMBRE ARRIVA in ITALIA PARAMOUNT +, un’altra grande PIATTAFORMA STREAMING che punta a sfidare i colossi Netflix, Disney Plus, e Prime Video. PARAMOUNT + lanciata in UK lo scorso 22 giugno si appresta a partire non solo in ITALIA ma punta a diffondersi in Europa e nel mondo al pari dei competitors, entro fine anno sbarcherà anche in Germania, Francia, Svizzera e Austria. Già da subito potrà contare su una library di oltre 8.000 titoli in esclusiva, dalle serie tv ai film passando per reality, documentari e cartoni, insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutta la famiglia. La PIATTAFORMA offrirà oltre alle immancabili serie e film originali (di cui diverse ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 30 agosto 2022) I più informati lo sanno da mesi, per chi invece ancora non lo sapesse dal 15in+, un’altra grandeche punta a sfidare i colossi Netflix, Disney Plus, e Prime Video.+ lanciata in UK lo scorso 22 giugno si appresta a partire non solo inma punta a diffondersi in Europa e nel mondo al pari dei competitors, entro fine anno sbarcherà anche in Germania, Francia, Svizzera e Austria. Già da subito potrà contare su una library di oltre 8.000 titoli in esclusiva, dalle serie tv ai film passando per reality, documentari e cartoni, insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutta la famiglia. Laoffrirà oltre alle immancabili serie e film originali (di cui diverse ...

tuttopuntotv : Paramount+ è pronto ad approdare in Italia: ecco tutti i dettagli #Paramount+ - Nic_dls00 : PARAMOUNT + ARRIVA IN ITALIA, DAL 15 SETTEMBRE #ParamountPlus ?? - marcoluci1 : RT @bubinoblog: PARAMOUNT + ARRIVA IN ITALIA, DAL 15 SETTEMBRE LA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING DEL COLOSSO AMERICANO - bubinoblog : PARAMOUNT + ARRIVA IN ITALIA, DAL 15 SETTEMBRE LA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING DEL COLOSSO AMERICANO -