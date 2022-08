Papà viene ampiamente gettato nella vergogna per aver messo il guinzaglio ai suoi cinque gemelli di 5 anni (Di martedì 30 agosto 2022) Al giorno d’oggi, crescere dei bambini può essere un rischio. I genitori giovani non solo devono sentirsi dare opinioni dai loro parenti, ma devono anche sorbirsi sconosciuti su internet che commentano il loro modo di fare i genitori. Jordan Driskell, è un Papà giovane ed ha cinque figli. I suoi bambini hanno 5 anni e, come potete immaginare, occuparsi di cinque bambini tutti della stessa età può essere piuttosto faticoso. Specialmente se hanno 5 anni, età in cui i bambini sono curiosi e amano esplorare. View this post on Instagram A post shared by Jordan Driskell (@driskell quints dad) Jordan Driskell, Papà trentunenne, ha deciso di trovare una soluzione creativa al problema. Ha comprato dei guinzagli per bambini per tenere ... Leggi su it.newsner (Di martedì 30 agosto 2022) Al giorno d’oggi, crescere dei bambini può essere un rischio. I genitori giovani non solo devono sentirsi dare opinioni dai loro parenti, ma devono anche sorbirsi sconosciuti su internet che commentano il loro modo di fare i genitori. Jordan Driskell, è ungiovane ed hafigli. Ibambini hanno 5e, come potete immaginare, occuparsi dibambini tutti della stessa età può essere piuttosto faticoso. Specialmente se hanno 5, età in cui i bambini sono curiosi e amano esplorare. View this post on Instagram A post shared by Jordan Driskell (@driskell quints dad) Jordan Driskell,trentunenne, ha deciso di trovare una soluzione creativa al problema. Ha comprato dei guinzagli per bambini per tenere ...

stefanese1961 : @martelgeppj1 @antoniozizzari2 @Erminio71890018 @Pontifex_it Si parlava dei cattolici battezzati a cui il Papa ha d… - blogfp : RT @vaticannews_it: #LAquila La Porta Santa viene chiusa questa stasera ma resta la possibilità di ottenere l'indulgenza per un anno, fino… - loucats : oddio mia madre se la sta prendendo con me perché viene papà al concerto e non lei nonostante lei ha pagato i bigli… - BoRdErS_Z_17 : Più di 1 anno fa avevo detto che avrei fatto coming out con papà durante otb. E dopo 1 anno mi viene quasi da piang… - ANoiLaParola : @massimo4951 Tanti auguri?? per il tuo papà, lui viene prima di ogni altra cosa ???? -