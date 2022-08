Paolo Ciavarro si cambia i connotati: la trasformazione da uomo a donna (Di martedì 30 agosto 2022) Paolo Ciavarro ha stupito i suoi numerosi fan con un cambio di connotati che non è passato inosservato. Il neo papà ha lasciato senza parole i fan dopo essersi mostrato in vesti femminili. Ovviamente la trasformazione non è passata inosservata al popolo del web. Paolo Ciavarro-Altranotizia (fonte: Google)Paolo Ciavarro sta vivendo una spendida storia d’amore con la bellissima Clizia Incorvaia. Dal loro amore è nato un bellissimo bambino che ha portato gioia all’intera famiglia. Di recente però è apparso sul web completamente trasformato. Ha cambiato i connotati da uomo a donna. Avete visto? Paolo Ciavarro e la ... Leggi su altranotizia (Di martedì 30 agosto 2022)ha stupito i suoi numerosi fan con un cambio diche non è passato inosservato. Il neo papà ha lasciato senza parole i fan dopo essersi mostrato in vesti femminili. Ovviamente lanon è passata inosservata al popolo del web.-Altranotizia (fonte: Google)sta vivendo una spendida storia d’amore con la bellissima Clizia Incorvaia. Dal loro amore è nato un bellissimo bambino che ha portato gioia all’intera famiglia. Di recente però è apparso sul web completamente trasformato. Hato ida. Avete visto?e la ...

