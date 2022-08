Paola Turci dopo la caduta: “L’amore che mi circonda”. Il messaggio su Instagram (Di martedì 30 agosto 2022) dopo la caduta, il ricovero d’urgenza in ospedale e le parole di Francesca Pascale, Paola Turci ha condiviso un messaggio su Instagram, tranquillizzando i fan sul suo stato di salute. La guarigione completa non è lontana, anche grazie alL’amore che la circonda: la moglie Francesca non l’ha lasciata da sola nemmeno per un minuto, ed è stata al suo fianco supportandola e facendo una bellissima dichiarazione d’amore in pubblico. Paola Turci, la caduta e il ricovero: le parole su Instagram Una brutta caduta, un trauma cranico, tanta paura. La notizia dello stop ai concerti di Paola Turci aveva preoccupato i suoi fan. In tournée estiva in ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022)la, il ricovero d’urgenza in ospedale e le parole di Francesca Pascale,ha condiviso unsu, tranquillizzando i fan sul suo stato di salute. La guarigione completa non è lontana, anche grazie alche la: la moglie Francesca non l’ha lasciata da sola nemmeno per un minuto, ed è stata al suo fianco supportandola e facendo una bellissima dichiarazione d’amore in pubblico., lae il ricovero: le parole suUna brutta, un trauma cranico, tanta paura. La notizia dello stop ai concerti diaveva preoccupato i suoi fan. In tournée estiva in ...

