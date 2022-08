Pannelli fotovoltaici su tetti di edifici agricoli e agroindustriali (Di martedì 30 agosto 2022) Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’avviso contenente le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del bando per finanziare il fotovoltaico sui tetti agricoli, promosso nel quadro delle misure disposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Come avevamo avuto modo di osservare lo scorso mese di marzo in occasione del primo annuncio dell’iniziativa, consideriamo fondamentale che si pongano in essere tutte le misure necessarie per avanzare speditamente verso una forte integrazione tra produzione energetica e coltivazione dei terreni. Ciò risponde al disegno generale di sviluppo di un’agricoltura caratterizzata da sostenibilità economica ed ambientale e, al tempo stesso, fornisce un apporto concreto al progetto europeo di diversificazione delle fonti energetiche di fronte alla sempre più preoccupante crisi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 agosto 2022) Il ministero delle Politiche agricole ha pubblicato l’avviso contenente le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai benefici del bando per finanziare il fotovoltaico sui, promosso nel quadro delle misure disposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Come avevamo avuto modo di osservare lo scorso mese di marzo in occasione del primo annuncio dell’iniziativa, consideriamo fondamentale che si pongano in essere tutte le misure necessarie per avanzare speditamente verso una forte integrazione tra produzione energetica e coltivazione dei terreni. Ciò risponde al disegno generale di sviluppo di un’agricoltura caratterizzata da sostenibilità economica ed ambientale e, al tempo stesso, fornisce un apporto concreto al progetto europeo di diversificazione delle fonti energetiche di fronte alla sempre più preoccupante crisi ...

