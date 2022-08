Palermo, il centro di accoglienza fondato da padre Puglisi rischia il fallimento per il caro bollette: “Solo per luglio 6800 euro di luce” (Di martedì 30 agosto 2022) “Solo per dignità dico che non chiudiamo a settembre. Se lo immagina chiudere proprio nell’anniversario di padre Puglisi (ucciso il giorno del suo 56esimo compleanno, 15 settembre del 1993, ndr)?” scuote la testa Maurizio Artale, presidente del centro padre Nostro, il centro di accoglienza fondato da Don Pino Puglisi a Brancaccio, ovvero lì dove il suo impegno sociale in un quartiere controllato dalla mafia diede talmente tanto disturbo da finire ucciso con un colpo alla nuca ordinato dai fratelli Graviano. Un colpo mortale che mise fine al figlio di Brancaccio, diventato prete nel suo stesso quartiere, dove aveva fondato il centro dedicandosi al recupero dei minori, per sottrarli al reclutamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) “per dignità dico che non chiudiamo a settembre. Se lo immagina chiudere proprio nell’anniversario di(ucciso il giorno del suo 56esimo compleanno, 15 settembre del 1993, ndr)?” scuote la testa Maurizio Artale, presidente delNostro, ildida Don Pinoa Brancaccio, ovvero lì dove il suo impegno sociale in un quartiere controllato dalla mafia diede talmente tanto disturbo da finire ucciso con un colpo alla nuca ordinato dai fratelli Graviano. Un colpo mortale che mise fine al figlio di Brancaccio, diventato prete nel suo stesso quartiere, dove avevaildedicandosi al recupero dei minori, per sottrarli al reclutamento ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Palermo, il centro di accoglienza fondato da padre Puglisi rischia il fallimento per il caro bollette: “Solo per lugli… - fattoquotidiano : Palermo, il centro di accoglienza fondato da padre Puglisi rischia il fallimento per il caro bollette: “Solo per lu… - apetitchou : Un mese fa ero al centro di Palermo e ora vengo a sapere che Paul Wesley è a Palermo bho io non ho parole davvero - Lasiciliaweb : Mancata precedenza: insegue bus Amat e prende a pugni il finestrino La lite è scoppiata in centro a Palermo… - olivati_case : RT @Fiaip: Per il Martedì della Cultura, #FIAIP #Palermo ci fa scoprire oggi Palazzo Ajutamicristo.Situato nel cuore del centro storico di… -