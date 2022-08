Palazzo Chigi, mancano più di 400 decreti attuativi. Il governo chiede chiede ai ministeri “uno sforzo eccezionale” per recuperare (Di martedì 30 agosto 2022) Uno “sforzo straordinario” ai vari ministeri, per “cercare di ridurre al minimo sia l’arretrato sia soprattutto i provvedimenti del governo in carica, all’attuazione dei quali (a partire dalla legge di bilancio) si chiede di dare una specifica priorità nei prossimi due mesi”. E’ il messaggio arrivato ai capi di gabinetto nel corso della riunione a Palazzo Chigi con il sottosegretario Roberto Garofoli per fare il punto sull’attuazione del programma di governo. Tra gli obiettivi “una drastica riduzione dello stock della XVIII legislatura con un target complessivo di 121 provvedimenti a settembre e 122 provvedimenti ad ottobre”. Anche se, il governo lo sa, “è difficile pensare di arrivare all’azzeramento dello stock, obiettivo a cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Uno “straordinario” ai vari, per “cercare di ridurre al minimo sia l’arretrato sia soprattutto i provvedimenti delin carica, all’attuazione dei quali (a partire dalla legge di bilancio) sidi dare una specifica priorità nei prossimi due mesi”. E’ il messaggio arrivato ai capi di gabinetto nel corso della riunione acon il sottosegretario Roberto Garofoli per fare il punto sull’attuazione del programma di. Tra gli obiettivi “una drastica riduzione dello stock della XVIII legislatura con un target complessivo di 121 provvedimenti a settembre e 122 provvedimenti ad ottobre”. Anche se, illo sa, “è difficile pensare di arrivare all’azzeramento dello stock, obiettivo a cui ...

