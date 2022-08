Pakistan: ministro, servono 10 mld dollari per ricostruire (Di martedì 30 agosto 2022) Il Pakistan ha bisogno di oltre 10 miliardi di dollari per riparare e ricostruire le infrastrutture danneggiate dalle piogge monsoniche che hanno provocato più di 1.100 morti e danneggiato oltre un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Ilha bisogno di oltre 10 miliardi diper riparare ele infrastrutture danneggiate dalle piogge monsoniche che hanno provocato più di 1.100 morti e danneggiato oltre un ...

