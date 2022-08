(Di martedì 30 agosto 2022) Giovanni, responsabile economia di Sinistra Italiana, capolista alla Camera per l`Alleanza Verdi Sinistra in Emilia Romagna, ha commentato la possibilità che il governo permetta la ...

Giovanni, responsabile economia di Sinistra Italiana, capolista alla Camera per l`Alleanza Verdi ... 'Pare che fra le misure allo studio del governo ci sarebbe la possibilità dile ... Paglia (Si): "Rateizzare le bollette Inutile. I padroni dell'energia restituiscano gli extraprofitti" Giovanni Paglia: "Bisogna prendere i padroni dell'energia, farsi restituire i 50 miliardi degli extraprofitti e usarli per le bollette degli italiani. Ora, non domani."