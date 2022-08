Oscar 2023 | Chris Rock ha rifiutato la conduzione dopo lo schiaffo di Will Smith

LaStampa : Chris Rock dice “no” all’Academy dopo il pugno di Will Smith: non condurrà gli Oscar nel 2023 - comingsoonit : #ChrisRock, coprotagonista suo malgrado di un'ormai famigerata scenata con #WillSmith all'ultima cerimonia degli… - badtasteit : #Oscar2023: Chris Rock conferma di aver rinunciato alla conduzione con una battuta che lo getta nell'occhio del cic… - FabioPariante : Chris Rock conferma di aver rifiutato di condurre gli Oscar 2023 - cinefilosit : #Oscar2023: #ChrisRock ha rifiutato di condurre la cerimonia #ILoveCinefilos -

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, un padre di "Famiglia vincente" inattrezzato a gestire la dignità altrui simonetta sciandivasci 31 Marzo 2022 Durante la presentazione agli2022, Rock ha ...Chris Rock ha confermato pubblicamente che dopo quanto accaduto a inizio anno con Will Smith non tornerà alla conduzione dei prossiminonostante gli sia arrivata un'offerta. LEGGI - Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agliin un toccante video LEGGI - Chris Rock torna a parlare dello schiaffo di Will ...Nella scorsa edizione il comico ha ricevuto uno schiaffo da Will Smith e lo shock e stato tale che non tornerà sul palco degli Oscar il prossimo anno ...Chris Rock non condurrà la prossima cerimonia per la consegna degli Oscar 2023, che si terrà il 12 marzo. Visti i tristi "precedenti", il comico ha preferito rifiutare l'offerta, che gli è stata fatta ...