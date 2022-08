Oroscopo giornaliero | 30 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 30 agosto 2022) La luna in Bilancia stabilisce una connessione armoniosa con il taskmaster Saturno in Acquario alle 20:13, ispirando responsabilità, concentrazione e maturità. È un momento potente per esplorare i nostri sentimenti, stabilire aspettative e chiarire i piani futuri. Gli sforzi comunitari possono essere produttivi in questo momento. Ariete: 20 marzo– 19 aprileSolide