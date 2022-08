Oroscopo di Paolo Fox del giorno 31 agosto 2022: buon momento per i Gemelli, il Leone festeggia settembre (Di martedì 30 agosto 2022) Vediamo come gli astri influenzeranno questa giornata del 31 agosto secondo Paolo Fox. Ariete Oggi sarete particolarmente coinvolti nella ripresa del lavoro. Tutto il resto passerà in seconda linea, anche il partner che, giustamente, si sentirà trascurato. Toro Sarete in gran forma e questo vi permetterà di affrontare al meglio tutti gli impegni della giornata. Molto bene anche l’amore. Gemelli Questa giornata sarà particolarmente positiva sotto diversi aspetti. La Luna nel segno vi renderà ottimisti e anche la vita familiare sarà più armoniosa. Cancro La Luna in quadratura vi renderà un filino malinconici. A lavoro non sarete particolarmente prestanti, forse avevate bisogno di qualche altro giorno di relax. Leone Oggi sarete particolarmente positivi, con tanta voglia di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 agosto 2022) Vediamo come gli astri influenzeranno questa giornata del 31secondoFox. Ariete Oggi sarete particolarmente coinvolti nella ripresa del lavoro. Tutto il resto passerà in seconda linea, anche il partner che, giustamente, si sentirà trascurato. Toro Sarete in gran forma e questo vi permetterà di affrontare al meglio tutti gli impegni della giornata. Molto bene anche l’amore.Questa giornata sarà particolarmente positiva sotto diversi aspetti. La Luna nel segno vi renderà ottimisti e anche la vita familiare sarà più armoniosa. Cancro La Luna in quadratura vi renderà un filino malinconici. A lavoro non sarete particolarmente prestanti, forse avevate bisogno di qualche altrodi relax.Oggi sarete particolarmente positivi, con tanta voglia di ...

