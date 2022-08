One Tree Hill torna in tv dopo anni di maltrattamento da parte della Rai, si avvicina il revival? (Di martedì 30 agosto 2022) I fan non hanno dimenticato i caldi pomeriggi estivi piazzati davanti alla tv nella speranza che Rai2 si ricordasse di mandare in onda i nuovi episodi di One Tree Hill. Eravamo all’inizio del 2000, lo streaming scarseggiava così come gli spoiler e le news dal set, il nostro futuro era incerto così come la programmazione della serie in mano alla Rai ma adesso i fan stanno per avere la loro rivincita dopo anni di maltrattamenti visto che One Tree Hill arriva su Amazon Prime con tutte e nove le sue stagioni. Come un bel soffio di vento fresco è arrivata ieri la notizia che One Tree Hill sbarcherà su Amazon Prime dal 20 settembre per la gioia di tutti coloro che hanno seguito la serie andata in onda in Patria dal 2003 al 2012 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 agosto 2022) I fan non hanno dimenticato i caldi pomeriggi estivi piazzati davanti alla tv nella speranza che Rai2 si ricordasse di mandare in onda i nuovi episodi di One. Eravamo all’inizio del 2000, lo streaming scarseggiava così come gli spoiler e le news dal set, il nostro futuro era incerto così come la programmazioneserie in mano alla Rai ma adesso i fan stanno per avere la loro rivincitadi maltrattamenti visto che Onearriva su Amazon Prime con tutte e nove le sue stagioni. Come un bel soffio di vento fresco è arrivata ieri la notizia che Onesbarcherà su Amazon Prime dal 20 settembre per la gioia di tutti coloro che hanno seguito la serie andata in onda in Patria dal 2003 al 2012 ...

AsrGiammi : RT @othoofc: dal 20 settembre one tree hill sarà finalmente disponibile in streaming su prime video. finalmente chi non ha avuto l'opportun… - cristinascat10 : RT @_Valealizzi_: One tree hill FINALMENTE su prime video dal 20 settembre. Il mondo conoscerà questo gioiellino di serie, quell'icona di B… - elsinaTess : RT @luigitoto: One Tree Hill su @PrimeVideoIT dal 20 settembre. Sto urlando. - fabma222318 : RT @B1693: dal 20 settembre sbarcherà one tree hill su prime video per chi non l’ha vista grande occasione di recuperare una pietra miliare… - Bianca13634257 : RT @B1693: dal 20 settembre sbarcherà one tree hill su prime video per chi non l’ha vista grande occasione di recuperare una pietra miliare… -