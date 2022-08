Oms, campanello d'allarme per la polio: chi non è vaccinato lo faccia (Di martedì 30 agosto 2022) I recenti casi di polio a livello mondiale rappresentano «un campanello d’allarme per tutti. È nostra responsabilità condivisa eradicare la polio a livello globale. Tutti coloro che non sono vaccinati,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022) I recenti casi dia livello mondiale rappresentano «und’per tutti. È nostra responsabilità condivisa eradicare laa livello globale. Tutti coloro che non sono vaccinati,...

SkyTG24 : Poliomielite, l’Oms definisce i casi un “campanello d’allarme” e invita a vaccinarsi - claudeger55 : Se ne sono fottuti per anni dei paesi poveri e ora che ci sono alcuni casi nei paesi 'ricchi' scatta allarme? Sono… - Luxgraph : L’Oms e il campanello d’allarme per la polio: «Vaccinarsi il prima possibile, è efficace» #corriere #news #2022… - Giura_Lucato_ : l'oms andrebbe smantellata domani mattina e le case farmaceutiche smembrate e statalizzate. Questo sporco business… - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms: I recenti casi di polio a livello mondiale rappresentano 'un campanello d'allarme per tutti'. Tutti coloro che non… -