Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, Serena Bortone è pronta per ritornare al timone del programma Oggi è un altro giorno. Un ritorno leggermente anticipato quello della Bortone che è pronta a rallegrare i telespettatori con la propria compagnia a partire dal prossimo 5 settembre e non dal 12 come inizialmente previsto. Il leggero anticipo è dovuto alle prossime elezioni che — com’è noto — si terranno domenica 25 settembre. Leggi anche: Oggi è un altro giorno, chi sono gli ospiti di lunedì 7 marzo 2022 Serena Bortone torna al timone di Oggi è un altro giorno: il post È stata la stessa conduttrice — che quest’estate ha condiviso con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la pausa estiva,è pronta per rire al timone del programmaè un. Un ritorno leggermente anticipato quello dellache è pronta a rallegrare i telespettatori con la propria compagnia a partire dal prossimo 5 settembre e non dal 12 come inizialmente previsto. Il leggero anticipo è dovuto alle prossime elezioni che — com’è noto — si terranno domenica 25 settembre. Leggi anche:è un, chi sono gli ospiti di lunedì 7 marzo 2022al timone diè un: il post È stata la stessa conduttrice — che quest’estate ha condiviso con ...

AlfredoPedulla : #Acerbi: oggi #Zhang ha detto no, anche al prestito secco. C’è ancora tempo, ma oggi è no. Domani sarà un altro giorno - pietroraffa : Draghi con il discorso di oggi si conferma un gigante. Semplicemente di un altro pianeta. Conte, Salvini e Berlusco… - teatrolafenice : Il celeberrimo valzer di 'Faust' dall'omonima opera di Charles Gounod. Lo riconoscerete. Un altro modo per ricordar… - smile3023933329 : @AzzolinaLucia Ancora lei? Ma veramente? Con lo stemma Di Maio??? Quello che maicolpartitodi bibbiano? Oggi al Pd!… - candem_is_real_ : RT @Hkhandekerem: Ma parliamo di Kerem che solleva Maya con un braccio solo e con l’altro stringe sempre Hande, bah vabbè mi ammazzo oggi -