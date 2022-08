Occhio alle dipendenze da Russia (gas) e Cina (tech). Parla Dreosto (Lega) (Di martedì 30 agosto 2022) Da Bruxelles a Roma, passando per il Friuli-Venezia Giulia, dov’è candidato capolista al Senato per la Lega. Oggi Marco Dreosto è membro al Parlamento europeo della Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2) e a Formiche.net spiega che un governo con la Lega nella maggioranza “non solo continuerà” nel solco europeista e atlantista indicato da Mario Draghi, “sono sicuro che l’asse atlantista verrà rafforzato”. Una soluzione al caro bollette deve passare per forza di cose dall’Unione europea? Forti e decise azioni dell’Unione europea, come per esempio l’imposizione di un tetto europeo al prezzo del gas, sarebbero sicuramente auspicabili e benvenute ma dovranno essere più profonde e lungimiranti di quello che si può pensare: è ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Da Bruxelles a Roma, passando per il Friuli-Venezia Giulia, dov’è candidato capolista al Senato per la. Oggi Marcoè membro almento europeo della Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell’Unione europea, inclusa la disinformazione (INGE 2) e a Formiche.net spiega che un governo con lanella maggioranza “non solo continuerà” nel solco europeista e atlantista indicato da Mario Draghi, “sono sicuro che l’asse atlantista verrà rafforzato”. Una soluzione al caro bollette deve passare per forza di cose dall’Unione europea? Forti e decise azioni dell’Unione europea, come per esempio l’imposizione di un tetto europeo al prezzo del gas, sarebbero sicuramente auspicabili e benvenute ma dovranno essere più profonde e lungimiranti di quello che si può pensare: è ...

