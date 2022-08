NUOVO INFORTUNIO sul LAVORO nel GIORNO dei DATI INA – Dall’inizio dell’anno in Lombardia un aumento di oltre il 44% (Di martedì 30 agosto 2022) Eloisa Dacquino: Se non si interviene con urgenza il dato infortunistico e? destinato a peggiorare << E’ di poche ore fa la notizia del grave INFORTUNIO occorso ad un operaio ca- duto per oltre dieci metri in un cantiere della provincia di Bergamo, mentre stava lavorando al posi- zionamento di una rete. Ennesimo INFORTUNIO sul LAVORO – dichiara Eloisa Dacquino, Segretaria confe- derale UIL Milano e Lombardia – che si aggiunge alle migliaia registrate in Lombardia da inizio anno: i DATI resi noti oggi dall’Inail evidenziano 84.108 denunce di INFORTUNIO presentate al 31 luglio, in au- mento del 44.74% rispetto i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale e 1.956 malat- tie professionali denunciate>>. <<E’ ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 30 agosto 2022) Eloisa Dacquino: Se non si interviene con urgenza il dato infortunistico e? destinato a peggiorare << E’ di poche ore fa la notizia del graveoccorso ad un operaio ca- duto perdieci metri in un cantiere della provincia di Bergamo, mentre stava lavorando al posi- zionamento di una rete. Ennesimosul– dichiara Eloisa Dacquino, Segretaria confe- derale UIL Milano e– che si aggiunge alle migliaia registrate inda inizio anno: iresi noti oggi dall’Inail evidenziano 84.108 denunce dipresentate al 31 luglio, in au- mento del 44.74% rispetto i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale e 1.956 malat- tie professionali denunciate>>. <

