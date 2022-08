Notte di terrore per Pierre-Emerick Aubameyang: picchiato e rapinato nella sua residenza vicino a Barcellona (Di martedì 30 agosto 2022) nella Notte di lunedì 29 agosto Pierre-Emerick Aubameyang è stato rapinato nella sua residenza di Castelldefels, vicino a Barcellona. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’attaccante blaugrana è stato minacciato con armi da fuoco e sbarre di ferro da quattro uomini intorno all’una Notte. I malviventi hanno poi picchiato il giocatore costringendolo ad aprire la cassaforte. Da quest’ultima i rapinatori hanno prelevato diversi gioielli. L’episodio è stato visto da alcuni testimoni che hanno dichiaro che i ladri sono fuggiti con una Audi A3 bianca. La polizia catalana, avvertita dalla moglie dell’ex Borussia Dortmund, attualmente sta cercando gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022)di lunedì 29 agostoè statosuadi Castelldefels,. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, l’attaccante blaugrana è stato minacciato con armi da fuoco e sbarre di ferro da quattro uomini intorno all’una. I malviventi hanno poiil giocatore costringendolo ad aprire la cassaforte. Da quest’ultima iri hanno prelevato diversi gioielli. L’episodio è stato visto da alcuni testimoni che hanno dichiaro che i ladri sono fuggiti con una Audi A3 bianca. La polizia catalana, avvertita dalla moglie dell’ex Borussia Dortmund, attualmente sta cercando gli ...

