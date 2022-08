Nonostante le varie inchieste, è difficile non dubitare della versione ufficiale e non pensare che, nell'incidente di Diana, ci sia altro (Di martedì 30 agosto 2022) A 25 anni dalla scomparsa di Lady Diana sono ancora tanti i punti non chiariti sull’incidente. E anche se viene dato come certo l’incidente, viene da farsi qualche domanda….(foto: Getty) Sembra ieri eppure sono già passati 25 anni. Un quarto di secolo da quel 31 agosto 1997, quando l’auto su cui viaggiava Lady Diana si schiantò contro un pilastro nel tunnel dell’Alma, portando con sé una delle icone mondiali dell’epoca. Da allora è stato detto di tutto sulla tragedia: un incidente, un complotto della Casa Reale, un’azione degli 007 britannici. Ma se, col tempo, ha trovato conferma l’ipotesi della disgrazia, rimangono alcune domande senza risposta sull’incidente, a causa delle quali è difficile non avere qualche dubbio sulla morte ... Leggi su amica (Di martedì 30 agosto 2022) A 25 anni dalla scomparsa di Ladysono ancora tanti i punti non chiariti sull’. E anche se viene dato come certo l’, viene da farsi qualche domanda….(foto: Getty) Sembra ieri eppure sono già passati 25 anni. Un quarto di secolo da quel 31 agosto 1997, quando l’auto su cui viaggiava Ladysi schiantò contro un pilastro nel tunnel dell’Alma, portando con sé una delle icone mondiali dell’epoca. Da allora è stato detto di tutto sulla tragedia: un, un complottoCasa Reale, un’azione degli 007 britannici. Ma se, col tempo, ha trovato conferma l’ipotesidisgrazia, rimangono alcune domande senza risposta sull’, a causa delle quali ènon avere qualche dubbio sulla morte ...

