Non vi piacete mai nelle foto? Ci sono delle ragioni psicologiche ben precise (Di martedì 30 agosto 2022) Alzi la mano chi non si è mai scattata una foto con entusiasmo, magari per mostrare il nuovo taglio di capelli o il proprio vestito preferito, per poi scoprire che la foto in realtà non è venuta affatto bene. Il nuovo taglio non è eccezionale come pensavate e il vestito non sembra nulla di che. Il risultato? Uno scatto che ai nostri occhi è terribile. Che delusione! Sicuramente sapete di cosa sto parlando, sarà capitato anche a voi mille volte. Vi sentite davvero bene con voi stesse prima di scattarvi un selfie, e poi invece quando riguardate la foto non notate altro che difetti. E la cosa peggiore è che i vostri amici e i vostri cari vi assicurano che in realtà la foto è venuta bene. Ecco allora che la nostra testa non fa che riempirsi di domande: siamo davvero così come nella foto? I nostri amici ci ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022) Alzi la mano chi non si è mai scattata unacon entusiasmo, magari per mostrare il nuovo taglio di capelli o il proprio vestito preferito, per poi scoprire che lain realtà non è venuta affatto bene. Il nuovo taglio non è eccezionale come pensavate e il vestito non sembra nulla di che. Il risultato? Uno scatto che ai nostri occhi è terribile. Che delusione! Sicuramente sapete di cosa sto parlando, sarà capitato anche a voi mille volte. Vi sentite davvero bene con voi stesse prima di scattarvi un selfie, e poi invece quando riguardate lanon notate altro che difetti. E la cosa peggiore è che i vostri amici e i vostri cari vi assicurano che in realtà laè venuta bene. Ecco allora che la nostra testa non fa che riempirsi di domande: siamo davvero così come nella? I nostri amici ci ...

frogesh65 : @DSantanche @GiorgiaMeloni io non ho la superstizione della democrazia!Come mi piacete voi fasci quando parlate di democrazia! - estetadorian : @DSantanche @GiorgiaMeloni Violenta mi pare inappropriato. Si domandi come mai non accade ad altre affissioni piutt… - LorenzoDeGirol1 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Gente che strappa un manifesto dei fascisti è una bella rivoluzione, fattene una ragione… - ainola6868 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Probabilmente non piacete, e non mi sembra strano. Dovete non piacere davvero tanto - davideildedo : @federicod_6 Se vi piacete entrambi, riuscirete sicuramente a trovare una soluzione insieme che non faccia rimanere male nessuno dei 2 -