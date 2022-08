"Non chiederò mai a Bova di sposarmi, tocca all'uomo". La 'madrina' del Festiva di Venezia è tradizionalista (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Rocio Munoz Morales affronta un'intervista dietro l'altra nello Spazio Campari del Lido di Venezia dove i suoi genitori, Manuel e Maria Pilar, sposati da 52 anni, la seguono con orgoglio e discrezione. Le risposte alle curiosità dei giornalisti sono molto sagge e ponderate, l'ufficio stampa la `sorveglia', non mollandola un attimo. C'è bisogno di più donne nella politica? Le elezioni si avvicinano e la `madrina' della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema dice di sì, prendenola alla larga. «Penso che le donne possano fare sempre di più - spiega all'AGI - e che siamo su una buona strada anche se ci sono ancora molti gradini ancora da salire. Io, per quanto posso, nel mio cerco sempre di far valere il mio essere donna non solo perché io lo sono ma anche perché ho due figlie che saranno il futuro di questo Paese e del mondo. Spero ... Leggi su agi (Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Rocio Munoz Morales affronta un'intervista dietro l'altra nello Spazio Campari del Lido didove i suoi genitori, Manuel e Maria Pilar, sposati da 52 anni, la seguono con orgoglio e discrezione. Le risposte alle curiosità dei giornalisti sono molto sagge e ponderate, l'ufficio stampa la `sorveglia', non mollandola un attimo. C'è bisogno di più donne nella politica? Le elezioni si avvicinano e la `' della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema dice di sì, prendenola alla larga. «Penso che le donne possano fare sempre di più - spiega all'AGI - e che siamo su una buona strada anche se ci sono ancora molti gradini ancora da salire. Io, per quanto posso, nel mio cerco sempre di far valere il mio essere donna non solo perché io lo sono ma anche perché ho due figlie che saranno il futuro di questo Paese e del mondo. Spero ...

'Non chiederò mai a Bova di sposarmi, tocca all'uomo'. La 'madrina' del Festiva di Venezia è tradizionalista Ma seguo la tradizione : non sarò certo io a chiedergli di sposarmi'. Domani lui ci sarà 'Spero proprio che prima o poi arrivi'. Modella a Madrid, dove ha studiato da attrice, la madrina ha ... Raoul Bova e Rocio, lei: 'Ecco come mi sento' Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la confessione della nota attrice sulle manate nozze. 'Non gli chiederò mai di sposarmi'. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova s ono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due si sono conosciuti tanti anni fa ormai ed il loro è stato un ...