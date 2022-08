Netflix | abbonamento meno costoso ma con pubblicità in arrivo? Le ultime novità

Amorne_1979 : Netflix, l'abbonamento con pubblicità potrebbe costare tra i 7 e i 9 dollari - - andrearinaldi25 : Netflix, l’abbonamento con la pubblicità: ecco come funziona (e quanto costerà) - VittorioXlater : @volapuma2 L'evoluzione/involuzione delle forze politiche riguarda tutti. Nessuno si volterà dall'altra parte quand… - qn_lanazione : Le indiscrezioni di Bloomberg su #Netflix - Lord_Kevin_101 : @PadanianS @Poghos2003 Mi sa che l'abbonamento a Brain gli è scaduto da un bel po' ha preferito tenere quello Netflix -

Secondo Bloomberg, la compagnia di streaming video sta studiando un piano dia 7 - 9 dollari al mese ma con quattro minuti di pubblicità ogni ora, prima e durante i ......di gioco" per i nuovi titoli che hanno un accesso limitato di 10 ore come parte dell'. ... Infine, c'è una sezione specifica per le app come, Disney+, Spotify e così via. Microsoft ...Secondo Bloomberg, la compagnia di streaming video sta studiando un piano di abbonamento a 7-9 dollari al mese ma con quattro minuti di pubblicità ogni ora, prima e durante i programmi ...Scopri dove vedere RICATTO in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di RICATTO in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione ...