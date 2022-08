Nessuna commissione d' inchiesta Caso Lega-Russia | Urso gela Di Maio

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 agosto 2022) «No a commissioni disuC'è già il Copasir». In una intervista al Corriere della Sera, Il presidente del comitato sui Servizi Adolfointerviene sulle presunte ingerenze russe nella campagna elettorale italiana spiegando che «sono argomenti che non vanno usati come clava in campagna elettorale. Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l'altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta»., esponente di Fratelli d'Italia, replica a Luigi Diche ha proposto una...