Neonata lasciata in una scatola di scarpe Il Cav | Aiuti alle neo mamme

emmeu9 : RT @localteamtv: Monza, neonata nella scatola lasciata davanti l'ospedale San Gerardo. La ricostruzione della polizia. #neonata #monza #loc… - AltriMondiGazza : RT @localteamtv: Monza, neonata nella scatola lasciata davanti l'ospedale San Gerardo. La ricostruzione della polizia. #neonata #monza #loc… - cate_tata : RT @localteamtv: Monza, neonata nella scatola lasciata davanti l'ospedale San Gerardo. La ricostruzione della polizia. #neonata #monza #loc… - gatta_pantera : RT @localteamtv: Monza, neonata nella scatola lasciata davanti l'ospedale San Gerardo. La ricostruzione della polizia. #neonata #monza #loc… - ereike05 : RT @localteamtv: Monza, neonata nella scatola lasciata davanti l'ospedale San Gerardo. La ricostruzione della polizia. #neonata #monza #loc… -

11.54vicino ospedale Monza Unaè stata abbandonata vicino all'ospedale San Gerardo di Monza ed è stata trovata da un'infermiera in una scatola sul cofano di un'auto, mentre andava ...... anche se purtroppo, ad ora, non si possono avere maggiori informazioni: chi l halì È ...subito avviato le indagini per fare luce sull accaduto e per rintracciare i genitori dellaRoma, 30 ago. (Adnkronos) - "Nessuno dovrebbe sentirsi così solo e disperato da abbandonare una neonata, da mettere a rischio la vita di una creatura indifesa. Quanto è successo a Monza lascia senza ...Monza, neonata abbandonata in una scatola Intorno alle 5.30 di mattina, la donna si stava recando in nosocomio per iniziare il suo turno lavorativo quando ha udito un pianto provenire da una scatola a ...