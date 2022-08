kamilo1965 : RT @sandroz_it: @DSantanche @NicNic92203 @GiorgiaMeloni Questo è niente !!! State nella vostra fogna romana la #Sardegna è ANTIFASCISTA e c… - lucamattanza : @Filippo_Rossi @Azione_it @CarloCalenda Come buttare un voto nella fogna - adriano1949 : @claudio07516301 @FrancescoLollo1 Ehi fascistello di borgata torna nella fogna da cui cerchi di uscire! Anche se la… - hiboss_hiboss : RT @Ros11_68: @Cambiacasacca I topi, in odore di catastrofe, scappano. Pronti a nascondersi nella fogna più sicura - Emiliano2377 : @Stefano28639553 @LucioMalan Torna nella fogna -

Ck12 Giornale

... sono gli unici che sopportano da mesi lache scende a furor di popolofiumara e che scende ancora oggi dal ponte della 106, non sono gli unici purtroppo che sopportano la spazzatura per ...commedia politica ed elettorale all'italiana, se per un semplice istante facciamo caso ai ... segno identitario, riferibile perfino alla "" marginale cui vennero relegati i missini per lungo ... “Nella fogna delle fogne!”: terribile confessione di Ambra Angiolini, l’episodio che ha sconvolto la sua vita L'attrice Ambra Angiolini ha patito tantissimo dopo la rottura con il famoso ex-fidanzato: la crisi nera ha rischiato di divorarla.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...