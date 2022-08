Nazionale Femminile | Linari | “Fondamentali qualificarci di nuovo ai Mondiali”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 agosto 2022) Elena, titolarissima dellaItaliana, ha parlato dal ritiro di Coverciano in vista del doppio incontro con Moldova, venerdì 2 settembre in trasferta, e Romania, martedì 6 in casa, che potrebbero aprire le porte del prossimo Mondiale alle azzurre: “Dobbiamo vincere queste due partite che rimangono nel girone di qualificazione, contro Moldova e Romania per non lasciarci sfuggire l’opportunità didirettamente al Mondiale, senza passare da eventuali playoff. Partecipare alla seconda fase finale di una Coppa del Mondo sarebbe fondamentale da un punto di vista di campo e per il bene di tutto il movimento”. SportFace.