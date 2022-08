Napoli | retroscena shock su Cristiano Ronaldo | tifosi spiazzati

AlessioSarnelli : Sui retroscena del 'gran rifiuto' di #Ronaldo al #Napoli, noto con dispiacere che il racconto che 10 anni fa fece… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Ronaldo-Napoli, clamoroso retroscena Repubblica: il portoghese ha bloccato l'operazione da 140 milioni! - SiamoPartenopei : Retroscena CorSport - CR7 rifiuta Napoli: crede che non farà strada in Champions, ma Mendes insiste -

Davide e Roberta sono stati beccati proprio ieri sera in una pizzeria a 10 minuti dal centro die c'è chi si dice convinto del fatto che abbiano anche passato la notte insieme. In particolare, ...Memorabili, per fattura, le tre realizzate con il. Insomma, qualità ed esperienza che hanno convinto la Juventus a puntare su Arek.Davide Donadei posta le chat con Roberta Di Padua e svela i retroscena dell'incontro: ecco le parole dell'ex tronista.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...