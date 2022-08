Napoli: il ko di Ounas ostacola la partenza, ma dalla Francia possibile un’offerta last-minute (Di martedì 30 agosto 2022) Adam Ounas è uno dei giocatori del Napoli considerati in cessione da parte della società, dato che il mister Luciano Spalletti non lo considera più parte integrante del progetto per il campionato che è appena iniziato. Tuttavia, la sua partenza potrebbe incontrare non poche difficoltà. A parlare della situazione è Schira a Radio Punto Nuovo, nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Adamè uno dei giocatori delconsiderati in cessione da parte della società, dato che il mister Luciano Spalletti non lo considera più parte integrante del progetto per il campionato che è appena iniziato. Tuttavia, la suapotrebbe incontrare non poche difficoltà. A parlare della situazione è Schira a Radio Punto Nuovo, nel L'articolo

ndr_eee : Data per imminente l'uscita di Fabian, resta solo Ounas in bilico, quindi salvo (poco probabili?) colpi scena a 48h… - CA10TM : RT @Napoli_Report: Offerta dalla Francia da 7M per #Ounas: il #Napoli pare intenzionato ad accettare, visto il contratto in scadenza. Al gi… - lorenzoparente_ : Il mio sentiment oggi è il seguente: non verranno né Ronaldo né Navas. Solo qualche possibile uscita come Ounas. #Napoli #Ronaldo #Navas - min1kid__ : “Se Ounas va via a 7 milioni, a prescindere da chi venga dopo, io divento tifoso del napoli e mi faccio il tatuaggi… - sportli26181512 : Sampdoria, Ounas del Napoli è sempre un'idea: Caccia all'esterno offensivo per i blucerchiati. I nomi che circolano… -