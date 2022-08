Napoli, ecco anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dalla sesta alla sedicesima giornata. Questo il calendario del Napoli: sesta giornata: Napoli-Spezia, sabato 10 settembre ore 15 Settima giornata: Milan-Napoli, domenica 18 settembre ore 20.45 Ottava giornata: Napoli-Torino, sabato 1 ottobre ore 15 Nona giornata: Cremonese-Napoli, domenica 9 ottobre ore 18 Decima giornata: Napoli-Bologna, domenica 16 ottobre ore 18 Undicesima giornata: Roma-Napoli, domenica 23 ottobre ore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega Serie A ha comunicato. Questo il calendario del-Spezia, sabato 10 settembre ore 15 Settima: Milan-, domenica 18 settembre ore 20.45 Ottava-Torino, sabato 1 ottobre ore 15 Nona: Cremonese-, domenica 9 ottobre ore 18 Decima-Bologna, domenica 16 ottobre ore 18 Undicesima: Roma-, domenica 23 ottobre ore ...

