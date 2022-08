Napoli: colpo per le giovanili preso Landry Boni dal Milan (Di martedì 30 agosto 2022) Il Napoli piazza un colpo per le giovanili in prospettiva, prende Landry Boni classe 2004 dal Milan. Il giocatore era da dieci anni in rossonero, ma ora passa a vestire la maglia azzurra e si metterà a disposizione di mister Frustalupi. L’operazione con l’Under 19 che va al Napoli viene ritenuta molto interessante dagli operatori del mondo della giovanili, dato che Boni è ritenuto un centrocampista molto promettente. Bony arriva al Napoli è stato preso dopo una lunga trattativa portata avanti da Antimo Grillo, responsabile del settore giovanile. Dopo dieci anni di militanza al Milan, Bony ora passa nella rosa di Frustalupi potrà giocare nel campionato Primavera 1 ma di lui parla molto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 30 agosto 2022) Ilpiazza unper lein prospettiva, prendeclasse 2004 dal. Il giocatore era da dieci anni in rossonero, ma ora passa a vestire la maglia azzurra e si metterà a disposizione di mister Frustalupi. L’operazione con l’Under 19 che va alviene ritenuta molto interessante dagli operatori del mondo della, dato cheè ritenuto un centrocampista molto promettente. Bony arriva alè statodopo una lunga trattativa portata avanti da Antimo Grillo, responsabile del settore giovanile. Dopo dieci anni di militanza al, Bony ora passa nella rosa di Frustalupi potrà giocare nel campionato Primavera 1 ma di lui parla molto ...

