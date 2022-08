Napoli, bimbo di 4 anni morto sullo scooter: indagati il padre e la conducente dell’auto (Di martedì 30 agosto 2022) Sono stati iscritti nel registro degli indagati il padre di Lorenzo, il bambino di 4 anni morto in scooter, e la donna che era alla guida di un’auto, coinvolta anche lei nel sinistro stradale. La Procura di Napoli ha infatti aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto venerdì scorso nei pressi della stazione centrale di Napoli. L’ipotesi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 agosto 2022) Sono stati iscritti nel registro degliildi Lorenzo, il bambino di 4in, e la donna che era alla guida di un’auto, coinvolta anche lei nel sinistro stradale. La Procura diha infatti aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto venerdì scorso nei pressi della stazione centrale di. L’ipotesi L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

SoniaSamoggia : RT @fanpage: La Polizia Municipale ha denunciato il padre del bimbo morto a Napoli per l’incidente in scooter e la donna dell’auto con cui… - Frankf1842 : RT @fanpage: La Polizia Municipale ha denunciato il padre del bimbo morto a Napoli per l’incidente in scooter e la donna dell’auto con cui… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La Polizia Municipale ha denunciato il padre del bimbo morto a Napoli per l’incidente in scooter e la donna dell’auto con cui… - fanpage : La Polizia Municipale ha denunciato il padre del bimbo morto a Napoli per l’incidente in scooter e la donna dell’au… - infoitinterno : Napoli: bimbo di 3 anni e mezzo morto sullo scooter, indagati il padre che guidava la moto e la donna al volan -