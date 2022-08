Napoli, affare saltato per Cristiano Ronaldo: non vuole l’Italia (Di martedì 30 agosto 2022) Si è parlato molto del probabile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli, un clamoroso ritorno in Italia dopo la parentesi Juventus. Siamo anche agli sgoccioli di questo calciomercato estivo pertanto i giochi sono praticamente fatti. Fino alla giornata di ieri, sembrava essere fatta per CR7, ma qualcosa è andato storto. affare saltato È clamoroso quanto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Si è parlato molto del probabile arrivo dial, un clamoroso ritorno in Italia dopo la parentesi Juventus. Siamo anche agli sgoccioli di questo calciomercato estivo pertanto i giochi sono praticamente fatti. Fino alla giornata di ieri, sembrava essere fatta per CR7, ma qualcosa è andato storto.È clamoroso quanto L'articolo

CorSport : #Ronaldo al #Napoli, affare sfumato: motivi e retroscena ?? - salvaponticelli : RT @mirkocalemme: @osimhenismo_ E per caritá, gli agenti di Fabian in quel momento a Parigi per chiudere col PSG, Mendes che continua a lav… - Cucciolina96251 : RT @ivan__serio: #FabianRuiz sta raggiungendo Parigi in questo momento per firmare con il #PSG. Al #Napoli 22mln senza bonus, affare clamor… - Pdraus1 : RT @Cambiacasacca: Amici Piddini, facciamo uno scambio equo e salvifico per l'italia. Se voi non votate nel collegio di di maio e speranza… - scetata : RT @Cambiacasacca: Amici Piddini, facciamo uno scambio equo e salvifico per l'italia. Se voi non votate nel collegio di di maio e speranza… -