Muore dopo il parto cesareo a 28 anni | emorragia dopo la nascita della bambina La piccola sta bene

(Di martedì 30 agosto 2022) Una donna di 28è morta nell'ospedale SS. Annunziata di Tarantoaver dato alla luce unacon un. Laè in buone condizioni. L'Asl, che ha diffuso la notizia, ...

l'intervento, le verifiche routinarie post - operatorie " spiega l'azienda sanitaria locale - hanno rivelato una riduzione dell'emoglobina, compatibile con l'intervento chirurgico".un ...un breve intervallo, ha spiegato ancora l'Asl tarantina, "è stato programmato un ulteriore controllo che ha evidenziato un'anemia severa: emorragia. Il personale sanitario ha immediatamente ...La neonata sta bene, il decesso della giovane madre per alcune complicanze che hanno portato a un arresto cardiaco ...I controlli post-operatori avevano rilevato un'emorragia ma il conseguente intervento non ha dato i frutti sperati. La neonata è in buone condizioni ...