Moviola Roma Monza | l’episodio chiave del match

(Di martedì 30 agosto 2022)arbitraledelvalido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Marco Piccinini.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

hypgr3 : RT @sportmediaset: ??Juve - Roma: doppio fallo di mano di Chris Smalling ??La moviola del nostro Graziano Cesari ci spiega quello che è acca… - AntonioTisi : Dalle 20.40, gli altri anticipi di @SerieA: Roma-Monza con Daniele Fortuna e Inter-Cremonese con Giuseppe Bisantis… - erSorPasquino : RT @sportmediaset: ??Juve - Roma: doppio fallo di mano di Chris Smalling ??La moviola del nostro Graziano Cesari ci spiega quello che è acca… - GTHEKID13 : RT @sportmediaset: ??Juve - Roma: doppio fallo di mano di Chris Smalling ??La moviola del nostro Graziano Cesari ci spiega quello che è acca… - Antonio98854326 : Arbitro guarda cosa ti fanno vedere come mai guardi solo quello. Che interessa alla Roma li vuoi spiegare alla gen… -

Corriere dello Sport

SintesiMonza 0 - 0Fischio d'inizio ore 20.45 Migliore in ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...0 LAZIO 0 MONZA 0 NAPOLI 00 ... Juve-Roma, la moviola: Irrati, giusto annullare il 2-0 L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Roma Monza L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Monza, valido per la 4ª giornata della Serie ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Roma e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Monza si affrontano n ...