Mountain bike, gran finale in Val di Sole: c'è anche l'azzurro Braidot (Di martedì 30 agosto 2022) Incerto ed equilibrato: sono gli aggettivi che riassumono un 2022 che alla Mountain bike ha regalato spettacolo. Non è un caso che, contrariamente a quanto accadeva gli anni passati, i verdetti ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 agosto 2022) Incerto ed equilibrato: sono gli aggettivi che riassumono un 2022 che allaha regalato spettacolo. Non è un caso che, contrariamente a quanto accadeva gli anni passati, i verdetti ...

ItaliaTeam_it : Bronzo mondiale! ???? Terza posizione per Luca Braidot ai Mondiali di mountain bike di Les Gets! ????? #ItaliaTeam |… - Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Eurosport_IT : Quando ci sono delle medaglie in palio c'è anche l'Italia! ?????? Gli Azzurri partono subito sul podio ai Mondiali di… - Gazzetta_it : Mountain bike, gran finale in Val di Sole: c'è anche l'azzurro Braidot #ciclismo - Umastru1 : RT @fiddlerxx: Sono in giro per Londra, mi servono urgente delle forbici, entro nel primo negozio che capita. 'Please I need forbici' dico… -