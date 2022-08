Motomondiale: Aprilia, Oliveira e Fernandez saranno i piloti del team Rnf fino al 2024 (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - I piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno in sella alle Aprilia RS-GP del team Rnf per le prossime due stagioni in MotoGP. Dopo la conferma di Aleix Espargaró e Maverick Viñales nel team ufficiale Aprilia Racing, si definisce così anche la coppia dei piloti per il team satellite Rnf (che entrerà nel Mondiale top class a partire dal 2023). Oliveira e Fernandez, entrambi attualmente in Ktm, saranno in gara con le RS-GP nella squadra capitanata da Razlan Razali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - IMiguele Raulin sella alleRS-GP delRnf per le prossime due stagioni in MotoGP. Dopo la conferma di Aleix Espargaró e Maverick Viñales nelufficialeRacing, si definisce così anche la coppia deiper ilsatellite Rnf (che entrerà nel Mondiale top class a partire dal 2023)., entrambi attualmente in Ktm,in gara con le RS-GP nella squadra capitanata da Razlan Razali.

