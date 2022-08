MotoGP | i precedenti di Bagnaia e Quartararo a Misano Pista Ducati o Yamaha?

Leggi su oasport

(Di martedì 30 agosto 2022) Domenica è programmato il Gran Premio di San Marino, tredicesimo dei venti atti di un Mondialeancora aperto. Merito soprattutto di Francesco, che non si è dato per vinto dopo la caduta del Sachsenring. Il piemontese ha inanellato tre vittorie consecutive, mentre Fabioha commesso a sua volta un errore ad Assen, a causa del quale ha visto rovinata anche la successiva gara di Silverstone. Il ritardo di Pecco da El Diablo si è così ridotto da 91 a 44 punti. Fra pochi giorni si scenderà in. Quali sono idei contendenti al titolo iridato nell’autodromo intitolato a Marco Simoncelli? MOTO3 (2013-2016) Scarsa fortuna per entrambi nella prima classe formativa. Nel 2013 e nel 2014 c’è solo, il quale in entrambi i casi ...