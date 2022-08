Morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno arrugginita

Leggi su agi

(Di martedì 30 agosto 2022) AGI - Èlosoccorso domenica scorsa in provincia di Belluno perché trovato con un una vecchiadiin gola: a darne notizia e' l'Enpa, l'Ente nazionale protezione animali. "Abbiamo provato a salvarlo - ha affermato Marco Martini, veterinario Enpa e direttore sanitario Crfs di Treviso gestito dallo stesso Ente - purtroppo non sapevamo da quanti giorni era rimasto incastrato e le condizioni degli organi interni non erano prevedibili. Questi animali si tengono giustamente lontani dall'uomo e si fanno vedere solo quando si trovano in estrema difficoltà. Noi abbiamo fatto tutto il possibile e rattrista pensare che questa morte è la diretta conseguenza della maleducazione e della superficialità delle persone". L'Enpa lancia quindi ancora una volta un appello a non gettare rifiuti ...