Monza, neonata abbandonata in una scatola davanti all’ospedale San Gerardo: trovata da un’ostetrica (Di martedì 30 agosto 2022) La dipendente ha fatto la scoperta alle 5 del mattino, mentre stava per iniziare il turno: ha sentito dei vagiti e ha visto la scatola da scarpe sul cofano di un’auto. La piccola era lì da poco tempo ed è in buone condizioni Leggi su corriere (Di martedì 30 agosto 2022) La dipendente ha fatto la scoperta alle 5 del mattino, mentre stava per iniziare il turno: ha sentito dei vagiti e ha visto lada scarpe sul cofano di un’auto. La piccola era lì da poco tempo ed è in buone condizioni

Avvenire_Nei : Monza. Neonata abbandonata in una scatola vicino all'ospedale - fanpage : Era dentro una scatola di scarpe, posata sul cofano di una macchina. Così un'ostetrica dell'ospedale San Gerardo di… - Open_gol : L’ostetrica che l’ha trovata: «L’abbiamo chiamata come me. Spero possa conservare il nome» - pizzibar : RT @Open_gol: L’ostetrica che l’ha trovata: «L’abbiamo chiamata come me. Spero possa conservare il nome» - massimo_san : RT @Open_gol: L’ostetrica che l’ha trovata: «L’abbiamo chiamata come me. Spero possa conservare il nome» -