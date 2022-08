Mondiali di Pallavolo, l’Italia vola agli ottavi di finale (Di martedì 30 agosto 2022) Lubiana – La Nazionale Maschile concede il bis battendo 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) la Turchia in questi Campionati del Mondo e in virtù del secondo netto successo conquista l’accesso agli ottavi di finale. Gli azzurri pur dando l’impressione di non spingere mai troppo sull’acceleratore sono riusciti a gestire il match garantendosi il passaggio del turno. Per questo secondo impegno De Giorgi ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Turchia schierata con Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa. Primo set nel quale Giannelli e compagni sono stati un po’ fallosi commettendo diversi errori (8 nel parziale) che hanno permesso ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 30 agosto 2022) Lubiana – La Nazionale Maschile concede il bis battendo 3-0 (25-18, 25-20, 25-22) la Turchia in questi Campionati del Mondo e in virtù del secondo netto successo conquista l’accessodi. Gli azzurri pur dando l’impressione di non spingere mai troppo sull’acceleratore sono riusciti a gestire il match garantendosi il passaggio del turno. Per questo secondo impegno De Giorgi ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Turchia schierata con Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa. Primo set nel quale Giannelli e compagni sono stati un po’ fallosi commettendo diversi errori (8 nel parziale) che hanno permesso ...

