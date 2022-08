Moldavia-Italia calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2023: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la deludente rassegna continentale di luglio, l’Italia del calcio femminile tornerà in campo venerdì per la nona giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Le azzurre di Milena Bertolini, attualmente prime nel girone G con 21 punti, faranno visita alla Moldavia, squadra che in questo momento occupa l’ultima posizione del gruppo. La partita tra Moldavia e Italia si giocherà venerdì alle 17:30 allo Stadium Zimbru. Il match si potrà seguire in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera sfida. Calendario prossima giornata Serie A: c’è il turno infrasettimanale, orari partite 30 agosto-1 settembre, guida tv Sky e ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo la deludente rassegna continentale di luglio, l’deltornerà in campo venerdì per la nona giornata delleai. Le azzurre di Milena Bertolini, attualmente prime nel girone G con 21 punti, faranno visita alla, squadra che in questo momento occupa l’ultima posizione del gruppo. La partita trasi giocherà venerdì alle 17:30 allo Stadium Zimbru. Il match si potrà seguire in diretta tv su Rai 2 e in direttasu Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’intera sfida. Calendario prossima giornata Serie A: c’è il turno infrasettimanale, orari partite 30 agosto-1 settembre, guida tv Sky e ...

