Minoru Suzuki sul ritorno in US: "Sono affamato"

La New Japan Pro Wrestling tornerà in America in ottobre e ci sarà la maggior parte del roster presente. Uno che parteciperà all'evento sarà sicuramente Minoru Suzuki che ha fatto sapere di voler passare diverso tempo negli Stati Uniti.

Le sue parole

"Ho pianificato di restare tutto il mese d'ottobre in America. Voglio lottare. Desidero di avere a che fre con alcuni talenti di prospetto e ci Sono ancora delle date disponibili. Sono affamato…".

