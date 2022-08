Milan | Pioli | 'Mancata lucidità Florenzi infortunio grave | spero di recuperare Rebic e Origi per il derby'

PietroMazzara : Non una bella prova del #Milan contro il #Sassuolo. Le assenze di #Rebic e #Origi hanno privato #Pioli di cambi imp… - AntoVitiello : #Pioli su #Thiaw: “Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità, ragazzo che… - AntoVitiello : #Pioli: “#DeKetelaere ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ha grande… - IlPetrolier3 : Finita la favoletta del Milan di Pioli (Milan twitter) - OracoloRNit : ??? #Milan, #Pioli: 'Questo risultato non scalda ancora di più il derby. Il derby è il derby, va al di là della clas… -

sul turnoverha poi parlato del turnover e degli infortuni : "De Ketelaere falso nueve Devo gestire le forze dei ragazzi, oggi non avere avuto a disposizione Origi e Rebic è stato un ...Tre mesi fa, al Mapei Stadium erano stati tutti contenti. Il, che si laureava campione d'Italia dopo 11 anni di digiuno grazie al 3 - 0 sul campo del Sassuolo, e la stessa squadra neroverde, che concludeva un'altra ottima stagione. Meno di 100 giorni ...Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo, il tecnico Stefano Pioli commenta a Dazn al termine dell'incontro: "Cosa è mancato stasera Lucidità. Bisogna leggere meglio le situazioni, quel che ...Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan trova il secondo pareggio esterno consecutivo dopo quello di Bergamo con l'Atalanta. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro il Sassuolo, con Maignan che ...