Milan, Pioli: «Dobbiamo leggere meglio alcune situazioni» (Di martedì 30 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita giocata al Mapei contro il Sassuolo Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita giocata al Mapei contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni: MANCANZA – «È mancata lucidità, bisogna leggere meglio le situazioni, quel che ti concede e che non ti concede l’avversario. Siamo partiti bene, dopo quando il Sassuolo si è abbassato andavamo troppo profondi quando non c’era lo spazio. Troppa frenesia, poca qualità nei movimenti». DE KETELAERE – «Devo cominciare a gestire le forze dei giocatori. Senza Origi e senza Rebic era complicato ma Charles è abituato a fare il falso 9. Abbiamo provato un po’ di più ad aprire la difesa avversaria, ma spesso siamo stati ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita giocata al Mapei contro il Sassuolo Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita giocata al Mapei contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni: MANCANZA – «È mancata lucidità, bisognale, quel che ti concede e che non ti concede l’avversario. Siamo partiti bene, dopo quando il Sassuolo si è abbassato andavamo troppo profondi quando non c’era lo spazio. Troppa frenesia, poca qualità nei movimenti». DE KETELAERE – «Devo cominciare a gestire le forze dei giocatori. Senza Origi e senza Rebic era complicato ma Charles è abituato a fare il falso 9. Abbiamo provato un po’ di più ad aprire la difesa avversaria, ma spesso siamo stati ...

